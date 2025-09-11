EURUSD - recomendação do Morgan Stanley
A Morgan Stanley emitiu uma recomendação para negociar o par EURUSD. O Banco recomenda entradas curtas com os seguintes pontos: Entrada:1.1732 Target:1.1400 Stop:...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
A Morgan Stanley emitiu uma recomendação para negociar o par EURUSD. O Banco recomenda entradas curtas com os seguintes pontos: Entrada:1.1732 Target:1.1400 Stop:...
Os inventários de petróleo bruto nos EUA caíram 2,979 milhões de barris na semana que terminou a 20 de Agosto, após...
Os inventários de petróleo bruto nos EUA caíram 2,979 milhões de barris na semana que terminou a 20 de Agosto, após...
Índices norte-americanos continuam lateralizados As encomendas de bens duradouros dos EUA caem menos do que o esperado Ações...
Índices norte-americanos continuam lateralizados As encomendas de bens duradouros dos EUA caem menos do que o esperado Ações...
As novas encomendas de bens duradouros fabricados nos EUA caíram para -0,1% M/M em Julho, após um aumento de 0,9% revisto em Junho e acima...
As novas encomendas de bens duradouros fabricados nos EUA caíram para -0,1% M/M em Julho, após um aumento de 0,9% revisto em Junho e acima...
DE30 Vamos começar por analisar o índice alemão - DAX (DE30). Através do intervalo diário (D1), pode-se ver que os...
DE30 Vamos começar por analisar o índice alemão - DAX (DE30). Através do intervalo diário (D1), pode-se ver que os...
O preço do cobre subiu quase 7% desde que atingiu mínimos dos últimos seis meses nos 8660 na última semana. Apesar da...
O preço do cobre subiu quase 7% desde que atingiu mínimos dos últimos seis meses nos 8660 na última semana. Apesar da...
O preço da Ripple já subiu mais de 150% a partir de 20 de Julho e apesar da atual correcção, a moeda está a ter...
O preço da Ripple já subiu mais de 150% a partir de 20 de Julho e apesar da atual correcção, a moeda está a ter...
Um pouco da apatia das férias de Agosto invadiu os mercados, tornando a maior parte dos ativos menos voláteis. Os compradores no par EUR/USD...
Um pouco da apatia das férias de Agosto invadiu os mercados, tornando a maior parte dos ativos menos voláteis. Os compradores no par EUR/USD...
As ações europeias seguem mistas DE30 recua depois de não ter conseguido quebrar a linha de tendência de baixa Airbus...
As ações europeias seguem mistas DE30 recua depois de não ter conseguido quebrar a linha de tendência de baixa Airbus...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador