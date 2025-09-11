BOLETIM DIÁRIO - 11/02/2025
Os futuros dos EUA retrocedem enquanto o mercado assimila a imposição de tarifas de 25% sobre o aço e alumínio por parte de...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Donald Trump está adicionando mais um obstáculo às barreiras comerciais crescentes. O presidente dos EUA impôs tarifas de 25%...
Mercados de ações europeus em alta, DAX retorna ao topo histórico Resultados da BP e Kering em foco UniCredit decepciona com...
As moedas antípodas estão sujeitas a uma volatilidade ligeiramente maior do que o normal hoje, devido a várias atualizações...
Futuros apontam para uma abertura em baixa na sessão europeia de hoje Investidores atentos ao testemunho de Powell no Congresso e possíveis...
A sessão de terça-feira nos mercados asiáticos registrou pequenas quedas na maioria dos índices de ações....
Os índices americanos iniciam a nova semana em alta, impulsionados principalmente por empresas de tecnologia, especialmente o setor de semicondutores....
A Salesforce (CRM.US) anunciou um investimento de US$ 500 milhões na Arábia Saudita para expandir suas iniciativas de inteligência...
As ações de tecnologia voltam a liderar os ganhos na abertura da sessão em Wall Street nesta nova semana. Desta vez, os investidores...
O ouro continua sua forte alta e atingiu novos recordes históricos hoje, ultrapassando o nível de US$ 2.900 por onça. O metal já...
Os futuros dos EUA operam em alta após o fechamento negativo de sexta-feira, quando a volatilidade aumentou após as métricas de inflação...
O McDonald's divulgou resultados mais fracos do que o esperado para o quarto trimestre. Tanto o crescimento da receita quanto o lucro por ação...
Os mercados de ações europeus estão em alta, com o W20 da Polônia liderando os ganhos (+0,93%), enquanto o DE40 da Alemanha...
As ações da BP subiram até 7,5% após a Bloomberg relatar que o fundo ativista Elliott adquiriu uma participação...
Fatos: O NATGAS interrompeu as quedas dentro da média móvel exponencial (EMA) de 100 dias e, em seguida, rompeu acima da EMA de 50...
O ouro continua sua valorização histórica, sendo negociado próximo a US$ 2.895 por onça, à medida que o anúncio...
Os resultados das Big Techs ficaram para trás! Mas não estamos desacelerando, pois à frente temos os resultados de mais gigantes...
Os mercados aguardam os resultados do quarto trimestre de 2024 da McDonald's e a teleconferência de resultados subsequente, em meio a tensões...
Os mercados asiáticos apresentaram desempenho misto após Trump anunciar novas tarifas de 25% sobre todas as importações...
