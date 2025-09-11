Cripto-ativos: Bitcoin ultrapassar a marca dos 50.000$ pela primeira vez desde Maio
Bitcoin ultrapassa a barreira psicológica nos 50.000 dólares Blackrock tem perto de 400M $ em empresas de mineração de...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O IHS Markit Industrial caiu para 61,20 em agosto de 63,4 em julho, o terceiro mês consecutivo de quedas em relação aos máximos...
A divulgação das minutas da última reunião da FOMC acabaram por impulsionar o dólar americano e, desde então,...
Ethereum tem vindo a recuperar fortemente desde o mês passado. O preço da segunda maior criptomoeda quase que duplicou em relação...
A sessão de hoje destaca-se pelo sentimento positivo visível nos principais índices mundiais, depois de uma sessão asiática...
Stock in Europe trade higher DE30 drops below 200-hour moving average RWE signs memorandum of understanding with Naftogaz Stock...
índices europeus seguem em terreno positivo DE30 quebra abaixo da média móvel de 200 períodos RWE...
As ações e as matérias-primas começaram esta semana a registarem fortes valorizações. A melhoria no sentimento...
Foram divulgados os dados sobre os índices PMIs em França e na Alemanha. Os dados franceses vieram mais ou menos em linha com as...
