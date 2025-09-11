Última hora: índices reagem em baixa após a divulgação dos PMIs na Alemanha
Foram divulgados os dados sobre os índices PMIs em França e na Alemanha. Os dados franceses vieram mais ou menos em linha com as...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices europeus começam a sessão em terreno positivo Várias divulgações sobre os índices...
Mercado Norte Americano O simpósio da Fed em Jackson Hole esta semana será realizado online em vez de ser presencial Mercado...
Os mercados accionistas caíram esta semana após o anúncio da Fed sobre o levantamento dos estímulos à...
índices norte-americanos tentam apagar as perdas registadas durante esta semana As yields a 10 anos continuam em tendência de baixa Ações...
Os dados sobre as vendas a retalho do Canadá referentes ao mês de junho foram divulgados às 13:30. O relatório acabou por se...
A Bitcoin tem vindo a registar algumas correções de baixa ao longo das últimas sessões. No entanto, as quedas foram interrompidas...
Índices europeus seguem em baixa DE30 reage positivamente à zona marcada pelos níveis de Fibonacci nos 38.2% Volkswagen...
Os mercados europeus voltaram a registar fortes quedas durante a abertura de hoje, com o PSI-20 a ser também pressionado pelo sentimento negativo...
