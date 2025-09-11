Oportunidade de negociação - GBP/USD
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os índices chineses voltaram a registar fortes quedas durante a sessão asiática de hoje. Para além do clima pessimista vivido...
Os índices chineses voltaram a registar fortes quedas durante a sessão asiática de hoje. Para além do clima pessimista vivido...
Índices europeus seguem em baixa Divulgação das vendas a retalho no Canadá às 13h30 Resultados...
Índices europeus seguem em baixa Divulgação das vendas a retalho no Canadá às 13h30 Resultados...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem mistos. S&P 500 ganhou 0,13%, Nasdaq...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem mistos. S&P 500 ganhou 0,13%, Nasdaq...
Os pedidos de subsídio de desemprego semanais caíram ainda mais na semana passada, superando as expectativas dos analistas, enquanto que...
Os pedidos de subsídio de desemprego semanais caíram ainda mais na semana passada, superando as expectativas dos analistas, enquanto que...
Índices norte-americanos atingem mínimos das últimas 4 semanas Reação negativa do mercado após o anúncio...
Índices norte-americanos atingem mínimos das últimas 4 semanas Reação negativa do mercado após o anúncio...
O índice de referência alemão continua a ser negociado em baixa durante a sessão de hoje, após a divulgação...
O índice de referência alemão continua a ser negociado em baixa durante a sessão de hoje, após a divulgação...
Cerca de 348 mil novos norte-americanos inscreveram-se para receberem os subsídios de desemprego na semana que terminou a 14 de agosto, face ao...
Cerca de 348 mil novos norte-americanos inscreveram-se para receberem os subsídios de desemprego na semana que terminou a 14 de agosto, face ao...
Entre as várias empresas de retalho dos EUA que deverão apresentar os seus resultados trimestrais esta semana, os investidores estarão...
Entre as várias empresas de retalho dos EUA que deverão apresentar os seus resultados trimestrais esta semana, os investidores estarão...
A sessão de hoje está a ser marcada por fortes movimentações de baixa nos principais índices de referência mundiais. Os...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador