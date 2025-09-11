PSI-20 acompanha os pares europeus e regista fortes quedas
A sessão de hoje está a ser marcada por fortes movimentações de baixa nos principais índices de referência mundiais. Os...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A sessão de hoje está a ser marcada por fortes movimentações de baixa nos principais índices de referência mundiais. Os...
As minutas da última reunião da FOMC mostraram que os membros da Fed acreditam que estejam reunidas as condições para...
Os índices e as matérias-primas estão a ser negociadas em baixa após a divulgação das minutas da FOMC durante...
Índices europeus seguem pressionados em baixa Norges Bank anuncia a sua decisão sobre as taxas de juro, pedidos de subsídio...
Mercado Norte Americano Os índices dos EUA encerraram as negociações de ontem em baixa. O S&P 500 caiu 1,07%, o Dow Jones caiu...
A Tilray está a investir na MedMen para se posicionar no mercado de retalho de cannabis dos EUA, assim que este setor seja legalizado no país. que...
Os inventários de petróleo bruto nos EUA registaram uma queda de 3,23 milhões de barris na semana que terminou a 13 de agosto, após...
Indices seguem mistos Divulgação das minutas da última reunião da FOMC Ações da Target (TGT.US) sob pressão...
As licenças de construção nos EUA aumentaram 2,6% em relação ao mês anterior, após um período de...
