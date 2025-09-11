Última hora: USD segue indiferente aos dados sobre o mercado imobiliário nos EUA
As licenças de construção nos EUA aumentaram 2,6% em relação ao mês anterior, após um período de...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O preço da Bitcoin está a registar uma ligeira correção de baixa, depois de ter atingido a marca dos 48.000$ no dia 14...
Os investidores estão a aguardar a divulgação das minutas da FOMC, às 19:00. Durante o final da tarde espera-se períodos...
Índices europeus seguem em baixa DE30 não conseguiu ultrapassar a marca dos 15.950 pts Deutsche Post compra a Hillebrand...
As ações da EDP Renováveis (EDPR.PT) seguem em alta durante a sessão de hoje, valorizando mais de 2% e a registar o segundo...
Os índices norte-americanos tiveram um fraco desempenho durante a sessão de ontem, com o Nasdaq-100 (US100) a cair mais de 0,93%. Os investidores...
O Banco Central da Nova Zelândia (RBNZ) deixou as taxas de juro inalteradas durante a reunião de hoje. O RBNZ terminou com o seu programa...
Índices europeus seguem pressionados durante a abertura do mercado Divulgação das minutas da última reunião...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos encerraram as negociações de ontem em baixa. O S&P 500 caiu 0,71%, o Dow...
