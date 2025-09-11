Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 18/08/2021
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos encerraram as negociações de ontem em baixa. O S&P 500 caiu 0,71%, o Dow...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos encerraram as negociações de ontem em baixa. O S&P 500 caiu 0,71%, o Dow...
Os dados divulgados hoje sobre as vendas a retalho nos EUA apresentaram uma queda de 1,1% em relação ao mês anterior em julho,...
Os dados divulgados hoje sobre as vendas a retalho nos EUA apresentaram uma queda de 1,1% em relação ao mês anterior em julho,...
A Bitcoin continua a ser negociada perto da marca dos 45.000$, na qual é reforçada pela SMA de 50 períodos (linha verde). Por...
A Bitcoin continua a ser negociada perto da marca dos 45.000$, na qual é reforçada pela SMA de 50 períodos (linha verde). Por...
Vendas a retalho abaixo das previsões dos analistas Ações da Walmart (WMT.US) registaram ligeiras perdas, apesar dos números...
Vendas a retalho abaixo das previsões dos analistas Ações da Walmart (WMT.US) registaram ligeiras perdas, apesar dos números...
75,7%. A produção industrial aumentou 1,4% face aos -0,3% registados no mês passado.A produção industrial nos EUA aumentou...
A produção industrial nos EUA aumentou para 0,9% em julho, acima do consenso de mercado que apontava para um aumento de apenas 0,5%....
Os dados sobre as vendas a retalho dos EUA de julho foram divulgados às 13:30. O relatório acabou por decepcionar os investidores, acabando...
Os dados sobre as vendas a retalho dos EUA de julho foram divulgados às 13:30. O relatório acabou por decepcionar os investidores, acabando...
Ouro O preço do ouro tem vindo a recuperar à medida que as yields a 10 anos continuam a cair, e apesar do dólar americano continuar...
Ouro O preço do ouro tem vindo a recuperar à medida que as yields a 10 anos continuam a cair, e apesar do dólar americano continuar...
O ouro já recuperou mais de 2/3 das suas perdas que ocorreram no início da última semana e o preço aproxima-se da marca dos...
O ouro já recuperou mais de 2/3 das suas perdas que ocorreram no início da última semana e o preço aproxima-se da marca dos...
Os resultados do segundo trimestre da Align Technology superaram as expectativas com a forte procura pelos seus serviços. A empresa está...
Os resultados do segundo trimestre da Align Technology superaram as expectativas com a forte procura pelos seus serviços. A empresa está...
Índices europeus tentam recuperar DE30 abranda as quedas junto da marca dos 15.800 pontos Siemens e Duerr estão a considerar...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador