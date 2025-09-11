DE30 recupera junto dos 15.800 pts
Índices europeus tentam recuperar DE30 abranda as quedas junto da marca dos 15.800 pontos Siemens e Duerr estão a considerar...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Durante a sessão de hoje, a maior parte dos índices de referência europeus seguem em baixa. No entanto, o PSI-20 segue em terreno positivo...
O dólar NZD está a ser negociado sob pressão vendedora durante esta sessão, depois da Nova Zelândia ter relatado o primeiro...
Índices europeus seguem em baixa Declarações de Powell durante a tarde Relatório sobre as vendas a retalho...
Mercado Norte Americano Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem mistos. O Dow Jones ganhou 0,31%, o S&P 500 adicionou...
Sonos (SONO.US), empresa de colunas e acessórios de som, subiu cerca de 10% durante a sessão de hoje nos EUA. Uma decisão...
Morgan Stanley deu uma recomendação para o AUDNZD. O banco recomenda abrir uma posição longa com os seguintes níveis: Entrada:...
A Morgan Stanley deu uma recomendação para o par CADJPY. O banco recomenda uma posicção longa nos seguintes níveis: Entrada:...
As ações dos EUA caem na segunda-feira O US30 abaixo da média móvel de 50 horas Tesla (TLSA.US)...
A Walmart está á procura de contratar um gestor de produto para o mercado de criptomoedas O Tesouro dos EUA deve fornecer...
