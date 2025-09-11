Crypto newsletter: Bitcoin negoceia acima dos 47k. A popularidade do Ethereum sobe
A Walmart está á procura de contratar um gestor de produto para o mercado de criptomoedas O Tesouro dos EUA deve fornecer...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
A Walmart está á procura de contratar um gestor de produto para o mercado de criptomoedas O Tesouro dos EUA deve fornecer...
Os preços do cobre caíram mais de 2% no início da semana, o que pode estar associado a dados económicos fracos da China. A...
Os preços do cobre caíram mais de 2% no início da semana, o que pode estar associado a dados económicos fracos da China. A...
Mercados de ações europeus negociam em baixa DAX abaixo dos 16.000 pontos Estado alemão começa a reduzir a participação...
Mercados de ações europeus negociam em baixa DAX abaixo dos 16.000 pontos Estado alemão começa a reduzir a participação...
Embora a atenção do mercado esteja cada vez mais ligada ao dólar dos EUA, devido a uma potencial redução dos estímulos,...
Embora a atenção do mercado esteja cada vez mais ligada ao dólar dos EUA, devido a uma potencial redução dos estímulos,...
Ações na Europa devem abrir em baixa NY Empire State Manufacturing Wholesales e vendas de manufatura no Canadá Os mercados...
Ações na Europa devem abrir em baixa NY Empire State Manufacturing Wholesales e vendas de manufatura no Canadá Os mercados...
As ações asiáticas negoceiam em baixa. O Nikkei caiu 1,7%, o S & P / ASX 200 caiu 0,2%, enquanto o Kospi está...
As ações asiáticas negoceiam em baixa. O Nikkei caiu 1,7%, o S & P / ASX 200 caiu 0,2%, enquanto o Kospi está...
Durante a sessão de hoje, os índices europeus estão a ser negociados em alta. Parece que os investidores ignoraram as recentes quedas...
Durante a sessão de hoje, os índices europeus estão a ser negociados em alta. Parece que os investidores ignoraram as recentes quedas...
Índice alemão atinge novos máximos históricos Ações europeias registam o 10º dia de ganhos consecutivos Adidas...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador