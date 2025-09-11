DE30 bate novos máximos históricos
Índice alemão atinge novos máximos históricos Ações europeias registam o 10º dia de ganhos consecutivos Adidas...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índice alemão atinge novos máximos históricos Ações europeias registam o 10º dia de ganhos consecutivos Adidas...
O PSI-20 encontra-se a ser negociado em terreno negativo, embora os pares europeus estejam a registar ganhos ligeiros. Entre as várias cotadas,...
O par EURAUD tem vindo a ser negociado numa tendência de baixa recentemente. No entanto, olhando para o gráfico de 1 hora, verificamos que...
Índices europeus seguem flat Dados sobre a confiança do consumidor nos EUA Dados da balança comercial da zona euro Os...
Mercado Norte Americano Os índices dos EUA encerraram as negociações de ontem em alta. O S&P 500 ganhou 0,30%, o Dow Jones...
Índice PPI dos EUA subiu a um ritmo recorde em julho Aumentam as preocupações sobre as cadeias de distribuição...
As ações da Sonae (SON.PT) dispararam mais de 3% durante a sessão de hoje e terminaram as negociações de hoje a liderar...
Índices norte-americanos seguem indiferentes aos dados divulgados (IPP) Yields valorizaram após a divulgação...
As criptomoedas estão a ser negociadas em baixa durante a sessão de hoje. A Bitcoin não foi capaz de quebrar acima da resistência...
Um conjunto de indicadores económicos dos nos EUA acabam de ser divulgados. Em primeiro lugar, os dados sobre a inflação do índice...
