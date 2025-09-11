Três mercados para ficar de olho na próxima semana (07.02.2025)
As tarifas comerciais captaram o humor dos investidores nos mercados financeiros na última semana. Embora tenhamos recebido diversas divulgações...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As ações da Uber (UBER.US) subiram 8% na sexta-feira após o bilionário Bill Ackman revelar sua participação na...
Fatos: O preço recuou da resistência da estrutura 1:1 Correção ABC em andamento Opinião: Olhando para...
US100 ganha após NFP Pinterest e ganhos da Elf Beauty em segundo plano Tesla com vendas fracas na China Os mercados nos EUA abrem a...
Expectativa de Inflação para 1 Ano: 4,3%, muito acima da previsão de 3,3%. Isso indica que os consumidores esperam uma inflação...
Abertura do mercado americano ao vivo - 07/02/2025 | XTB Para acompanhar a transmissão: clique aqui ___ O conteúdo...
Rendimentos médios por hora em USD (YoY) Real: 4,1%. Previsão: 3,8% | Anterior: 3,9% Rendimentos médios por...
Canadá - Dados de emprego para janeiro: Mudança de emprego: atual 76,0 mil; previsão 25,5K; anterior 179,1K; Mudança...
O que é o PAYROLL e por que ele é tão importante? O Non-Farm Payrolls (NFP) é o relatório de emprego dos EUA que...
Variação no Emprego: O consenso do mercado é de +173K; o consenso da Bloomberg prevê um aumento maior, para +215K (comparado...
Os futuros dos EUA operam estáveis enquanto o mercado aguarda o relatório de empregos não agrícola (NFP) de sexta-feira. Na...
As bolsas europeias apresentam uma tendência positiva, com a maioria dos índices em território positivo. Os mercados da Suíça...
O iene japonês avançou para 151,8 por dólar, registrando sua quarta semana consecutiva de valorização, impulsionado por...
A produção industrial da Alemanha (YoY, ajustada sazonalmente em dezembro) ficou em -3,1%, abaixo da expectativa de -2,1% e do dado anterior...
Os mercados aguardam os principais dados de emprego dos EUA e os números de sentimento do consumidor de Michigan, além de divulgações...
As ações chinesas estenderam os ganhos apesar das tarifas dos EUA, com o Shanghai Composite subindo 0,8% e o CSI 300 avançando...
Variação do Gás Natural - EIA (pés cúbicos) Atual: -174B Previsão: -171B Anterior: -321B Fonte:...
Sentimento misto em Wall Street antes do payroll. O mercado opera sem direção definida nesta quinta-feira, com os principais índices...
As ações da Alphabet (GOOGL.US) caíram mais de 7% após a divulgação do relatório de resultados do 4º...
Abertura do mercado americano ao vivo - 31/01/2025 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
