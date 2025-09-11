Última hora: Índice de preços ao produtor aumentam mais do que o previsto, USD valoriza
Um conjunto de indicadores económicos dos nos EUA acabam de ser divulgados. Em primeiro lugar, os dados sobre a inflação do índice...

Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Um conjunto de indicadores económicos dos nos EUA acabam de ser divulgados. Em primeiro lugar, os dados sobre a inflação do índice...
O índice alemão está novamnete a ser negociado perto dos seus máximos históricos. Mas até que ponto é...
Índices europeus seguem em alta Produção industrial dentro da zona euro abrandou mais do que o esperado Delivery Hero...
O par GBPUSD reagiu em alta durante a sessão de ontem e voltou a testar a zona de resistência marcada pelos 1,3880, na qual também...
Índices europeus seguem a registar perdas ligeiras Pedidos de subsídio de desemprego nos EUA e índice de preços ao produtor...
Mercado Norte Americano Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem em alta. O S&P 500 ganhou 0,25%, o Dow Jones adicionou 0,62%...
O relatório da Bureau of Labor Statistics mostrou hoje que o índice de preços ao consumidor (IPC) subiu 5,4% durante o mês de...
A GALP (GALP.PT) segue a valorizar mais de 1% durante a sessão de hoje e é a segunda empresa a reigstar o melhor desempenho entre as cotadas...
Os inventários de petróleo nos EUA registaram uma queda de 447 mil barris na semana que terminou a 6 de agosto, após uma...
