Última hora: Inventários de petróleo caem mais do que o esperado
Os inventários de petróleo nos EUA registaram uma queda de 447 mil barris na semana que terminou a 6 de agosto, após uma...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os inventários de petróleo nos EUA registaram uma queda de 447 mil barris na semana que terminou a 6 de agosto, após uma...
As ações da China Petroleum & Chemical (SNP.US), conhecidas como Sinopec, também sofreram fortes desvalorizações...
As ações da China Petroleum & Chemical (SNP.US), conhecidas como Sinopec, também sofreram fortes desvalorizações...
Bitcoin recuou ligeiramente durante a sessão de ontem, porém os compradores voltaram a assumir o controlo do preço e voltaram a posicionar-se...
Bitcoin recuou ligeiramente durante a sessão de ontem, porém os compradores voltaram a assumir o controlo do preço e voltaram a posicionar-se...
O tão aguardado relatório sobre a inflação dado pelo IPC dos EUA referente ao mês de julho acabou por ser divulgado....
O tão aguardado relatório sobre a inflação dado pelo IPC dos EUA referente ao mês de julho acabou por ser divulgado....
DE30 Vamos começar por analisar o índice alemão - DAX (DE30). Através do gráfico diário (D1), pode-se...
DE30 Vamos começar por analisar o índice alemão - DAX (DE30). Através do gráfico diário (D1), pode-se...
Índices europeus seguem mistos DE30 recupera junto da EMA de 33 períodos Ações da ThyssenKrupp...
Índices europeus seguem mistos DE30 recupera junto da EMA de 33 períodos Ações da ThyssenKrupp...
O USDJPY continua a valorizar desde a semana passada, aproveitando a recuperação em alta das yields a 10 anos nos EUA e apoiado pelo...
O USDJPY continua a valorizar desde a semana passada, aproveitando a recuperação em alta das yields a 10 anos nos EUA e apoiado pelo...
A divulgação dos dados do IPC dos EUA referentes ao mês de julho, agendado para as 13:30, será o principal evento desta sessão. Os...
A divulgação dos dados do IPC dos EUA referentes ao mês de julho, agendado para as 13:30, será o principal evento desta sessão. Os...
Índices europeus seguem laterais Dados sobre a inflação nos EUA em destaque NIO e Blink Charging deverão...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador