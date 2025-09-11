Calendário económico: Dados sobre a inflação nos EUA em destaque
Índices europeus seguem laterais Dados sobre a inflação nos EUA em destaque NIO e Blink Charging deverão...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mercado Norte Americano Os índices dos EUA encerraram as negociações de ontem em alta. O S&P 500 ganhou 0,10%, o Dow Jones...
O Senado aprovou o novo pacote de infraestruturas avaliado em 1,2 mil milhões de dólares. A votação foi de 69 a 30, o que significa...
As ações da AMC Entertainment (AMC.US) subiram quase 8% durante o "pre-market", no entanto, os compradores não conseguiram...
Nesta análise pelo analista da XTB Henrique Tomé, os temas em destaque: Importância da China no mercado das matérias-primas Inventários...
Ultimamente, temos verificado algumas divergências entre os índices norte-americanos. Através da análise técnica, vamos...
Petróleo Ainda existe muita incerteza relacionada com a procura de petróleo, enquanto que a OPEP + continua a aumentar os níveis...
Através da análise técnica, verificamos que o preço da bitcoin reagiu em baixa após ter testado a resistência...
ìndices europeus seguem mistos DE30 continua a ser negociado perto dos seus máximos históricos Munich...
