DE30 continua a ser negociado perto dos seus máximos históricos
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As ações dos CTT (CTT.PT) voltaram a retomar as quedas durante o início da sessão de hoje e encontram-se a desvalorizar mais...
Os preços do petróleo têm estado sob pressão, durante a sessão de ontem voltaram a registar fortes quedas. O WTI esteve...
Mercado europeu segue flat O novo pacote de infraestruturas de Joe Biden será votado hoje no Senado Coinbase divulgará...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em baixa. O S&P 500 caiu 0,09%, o Dow...
O relatório do JOLTs de hoje acabou por se revelar uma grande surpresa. Os mercados esperavam valores a rondar os 9,270 milhões de vagas...
Na última sexta-feira, foi divulgado o relatório do NFP nos EUA. O relatório sobre o mercado de trabalho no país acabou por...
As criptomoedas têm recuperado força nos últimos dias. Vamos analisar através da análise técnica a situação...
A temporada de earnings nos EUA referente ao segundo trimestre de 2021 está a aproximar-se do fim. Até agora, quase 450 empresas cotadas...
O preço do petróleo encontra-se a desvalorizar mais de 4% ao longo da sessão de segunda-feira, prolongando as quedas da semana passada....
