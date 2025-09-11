Abertura do mercado norte-americano: Índices não conseguem manter os ganhos iniciais
Índices europeus começaram as negociações em terreno positivo, mas os ganhos acabaram por ser anulados Pedidos das fábricas...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Enquanto a maior parte dos índices norte-americanos estiveram a ser negociados em baixa durante a sessão de segunda-feira, a Square Inc (SQ.US)...
Após uma forte recuperação no final de julho, o preço da Ethereum encontra-se a recuar ligeiramente no início de agosto....
Índices europeus seguem em terreno positivo DE30 testa a marca dos 15.565 pts BMW e Infineon divulgam os seus resultados trimestrais Os...
Os preços do petróleo registaram fortes quedas durante a sessão de ontem, com Brent e o WTI a registarem quedas superiores a 3% em...
A bolsa portuguesa encontra-se a ser negociada em terreno positivo e consegue acompanhar a tendência geral dos pares europeus. As ações...
Índices europeus seguem em terreno positivo Dados sobre os pedidos de fábrica dos EUA e relatório API sobre as...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos encerraram as negociações de ontem em baixa. O S&P 500 caiu 0,19%, o Dow...
Nas últimas horas, os preços do petróleo estiveram a ser negociados sob pressão vendedora. Até agora, não houve...
