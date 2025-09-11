BOLETIM DIÁRIO - 06/02/2025
Os futuros dos EUA operam em alta após uma sessão marcada pela ausência de novas escaladas na guerra comercial, o que permitiu que...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os futuros dos EUA operam em alta após uma sessão marcada pela ausência de novas escaladas na guerra comercial, o que permitiu que...
10:30- Estados Unidos: Dados de Emprego Pedidos contínuos de auxílio-desemprego: Atual: 1.886K Previsão: 1.870K Anterior:...
Fatos: Tendência de alta no longo prazo O GÁS NATURAL recuou e respeitou a estrutura 1: Opinião: O GÁS NATURAL...
O Banco da Inglaterra (BoE) decidiu reduzir a taxa de juros em 25 pontos-base, para 4,5%, em linha com as expectativas do mercado. O banco agora...
Sessão de alta nos mercados europeus, DAX ganha mais de 0,9% Resultados da AP Moller Maersk e AstraZeneca em foco Os índices acionários...
Os futuros do trigo (WHEAT) na Bolsa de Chicago (CBOT) subiram para a máxima local de três meses, à medida que os traders mantêm...
O calendário macroeconômico de hoje é relativamente leve, sem divulgações que possam impactar significativamente os mercados...
Pedidos à Indústria Alemã: Atual: +6,9% MoM Previsão: +1,9% MoM Anterior: -5,4% MoM O indicador mostra uma forte...
BoE deve cortar juros pela terceira vez no atual ciclo O par GBP/USD permanece em patamares elevados devido ao enfraquecimento do dólar...
Os índices da região Ásia-Pacífico estão operando majoritariamente em alta. O índice CH50cash está...
Os índices dos EUA ampliaram seus ganhos durante a sessão regular e, ao final do dia, registraram alta entre 0,50% e 1,00%. O destaque foi...
As ações da Vishay Intertechnology (VSH.US), uma empresa norte-americana especializada em componentes passivos (resistores, capacitores,...
O ouro avança mais de 1% hoje, impulsionado por vários fatores que fortalecem o sentimento positivo no mercado de metais preciosos. O dólar...
BigBear.ai Fecha Contrato com o Departamento de Defesa para Avançar na Análise de Riscos Geopolíticos com IA A BigBear.ai (BBAI.US)...
Estados Unidos - Dados do ISM para janeiro: Preços não manufatureiros do ISM: real 60,4; anterior 64,4; PMI não manufatureiro...
Embora o sentimento no mercado financeiro dos EUA seja misto, a bolsa americana registra ganhos modestos no início da sessão. Os investidores...
Abertura do mercado americano ao vivo - 05/02/2025 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
10:15 BRT, Estados Unidos - Dados de Emprego para Janeiro: Variação do Emprego Não-Agrícola ADP: atual 183K; previsão...
Relatório ADP dos EUA (janeiro): 183 mil vs. 150 mil esperados e 122 mil no mês anterior. O dólar americano (USDIDX) se valoriza...
Thomas Barkin, do Federal Reserve dos EUA, comentou hoje sobre a economia dos EUA, tarifas e as políticas de Trump. Aqui está o resumo: Eu...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador