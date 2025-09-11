Oportunidade de negociação - Bitcoin
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Durante este mês de agosto, os webinars diários das 15:30 com a Análise do Mercado Norte-americano não se irão realizar. Voltamos...
O índice português segue a tendência dos pares europeus e encontra-se a ser negociado em terreno positivo, valorizando mais de 0,4%...
GBPJPY tentou quebrar acima da resistência marcada pelos 153,30, mas sem sucesso. Os vendedores acabam por conseguir retomar o controlo do preço...
Mercado europeu segue em alta Revisões dos índices PMIs na Zona euro referentes ao mês de Julho Dados finais...
Mercado Norte Americano O acordo de infraestrutura no valor de 1 trilião de dólares americanos foi apresentado junto do Senado e poderá...
A reunião do FOMC não foi surpresa, com os bancos centrais dos EUA a decidirem manter a política inalterada. A divulgação...
JP Morgan deu uma recomendação para o par EURUSD. O banco recomenda uma posição de venda nos seguintes niveis: Entrada:...
James Bullard, uma das figuras mais caricatas entre os membros da Fed, toma a palavra novamente. O banqueiro falou sobre o "bom" relatório...
O sentimento do consumidor da Universidade de Michigan diminuiu para 81,2 pontos em julho, de 85,5 pontos em junho, contra 80,8 pontos esperados. Condições...
Ações dos EUAem baixa na sexta-feira Inflação do PCE core nos EUA abaixo das expectativas As receitas da Amazon...
