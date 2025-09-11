Abertura do mercado americano: Amazon arrasta o Nasdaq para baixo
Ações dos EUAem baixa na sexta-feira Inflação do PCE core nos EUA abaixo das expectativas As receitas da Amazon...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Ações dos EUAem baixa na sexta-feira Inflação do PCE core nos EUA abaixo das expectativas As receitas da Amazon...
O PCE core, que exclui bens voláteis como alimentos e energia e é o indicador de inflação favorito da Fed, subiu...
O PCE core, que exclui bens voláteis como alimentos e energia e é o indicador de inflação favorito da Fed, subiu...
Robinhood estreou-se no Nasdaq-100 (US100) As ações desvalorizaram mais de 8% durante a primeira sessão de negociações A...
Robinhood estreou-se no Nasdaq-100 (US100) As ações desvalorizaram mais de 8% durante a primeira sessão de negociações A...
Pinterest (PINS.US), uma rede social onde as pessoas podem partilhar e procurar conteúdo relacionado com os seus gostos. É uma rede social...
Pinterest (PINS.US), uma rede social onde as pessoas podem partilhar e procurar conteúdo relacionado com os seus gostos. É uma rede social...
Índices europeus seguem em baixa DE30 volta a testar os mínimos do ínicio da semana Fresenius, Fresenius Medical...
Índices europeus seguem em baixa DE30 volta a testar os mínimos do ínicio da semana Fresenius, Fresenius Medical...
O par USDCHF quebrou abaixo da zona da neckline marcada pelo padrão gráfico - head and shoulders. Apesar do preço ter intensificado...
O par USDCHF quebrou abaixo da zona da neckline marcada pelo padrão gráfico - head and shoulders. Apesar do preço ter intensificado...
Durante a manhã foram divulgados os dados sobre o PIB alemão referentes ao segundo trimestre. O relatório acabou por ser uma decepção...
Durante a manhã foram divulgados os dados sobre o PIB alemão referentes ao segundo trimestre. O relatório acabou por ser uma decepção...
Índices europeus seguem em baixa Relatório do PIB trimestral na zona euro Relatório sobre a inflação...
Índices europeus seguem em baixa Relatório do PIB trimestral na zona euro Relatório sobre a inflação...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em alta. O S&P 500 ganhou 0,42%, o Dow...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador