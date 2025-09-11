Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 30/07/2021
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em alta. O S&P 500 ganhou 0,42%, o Dow...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Relatório do crescimento do PIB norte-americano desaponta os investidores Pedidos de subsídio de desemprego caíram menos do que...
O Credit Suisse emitiu uma recomendação sobre o par cambial USDJPY. O Banco recomenda entradas curtas no par USD/JPY com os seguintes...
O relatório do PIB nos EUA acabaram por sair abaixo das previsões dos analistas A Facebook (FB.US) alerta sobre uma desaceleração...
A MUFG emitiu uma recomendação para transacionar o par cambial AUDNZD. O Banco recomenda entradas curtas com os seguintes níveis: Entrada:...
A economia norte-americana cresceu 6,5% no segundo trimestre deste ano, após uma expansão de 6,4% no trimestre anterior. Embora a economia...
A taxa de inflação na Alemanha aumentou para 3,8% durante o mês de julho, depois de ter registado valores próximos de 2,3% em...
O índice alemão encontra-se a ser negociado em terreno positivo, valorizando mais de 0,60% ao longo da sessão de quinta-feira,...
O par EURUSD voltou a posicionar-se acima da marca dos 1,18$, depois da Reserva Federal Americana ter dito, durante a reunião de ontem, que não...
Índices europeus seguem em alta antes da divugação do PIB norte-americano DE30 reage junto da zona de suporte marcada...
