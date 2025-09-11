Oportunidade de negociação - GBP/USD
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
As últimas sessões têm se revelado negativas para as ações dos CTT (CTT.PT), apesar do bom desempenho da empresa a longo...
As últimas sessões têm se revelado negativas para as ações dos CTT (CTT.PT), apesar do bom desempenho da empresa a longo...
A reunião da FOMC de ontem acabou por não trazer nenhuma surpresa em termos de decisões políticas. As taxas de juros permaneceram...
A reunião da FOMC de ontem acabou por não trazer nenhuma surpresa em termos de decisões políticas. As taxas de juros permaneceram...
Índices europeus tentam retomar a tendência de alta Divulgação do relatório do PIB dos EUA referente ao...
Índices europeus tentam retomar a tendência de alta Divulgação do relatório do PIB dos EUA referente ao...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem mistos. O S&P 500 caiu 0,02%, o Dow...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem mistos. O S&P 500 caiu 0,02%, o Dow...
Os inventários de petróleo nos EUA caíram cerca de 4,089 milhões de barris na semana que terminou a 23 de julho, após...
Os inventários de petróleo nos EUA caíram cerca de 4,089 milhões de barris na semana que terminou a 23 de julho, após...
A taxa de inflação anual do Canadá diminuiu para 3,1% durante o mês de junho, depois de ter atingido a marca dos 3,6% em maio...
A taxa de inflação anual do Canadá diminuiu para 3,1% durante o mês de junho, depois de ter atingido a marca dos 3,6% em maio...
Os investidores aguardam com entusiasmo a decisão que será divulgada após a reunião da FOMC agendada para o final da tarde...
Os investidores aguardam com entusiasmo a decisão que será divulgada após a reunião da FOMC agendada para o final da tarde...
A última reunião da FOMC acabou por fortalecer significativamente o dólar americano, depois da FED ter apresentado as suas projecções...
A última reunião da FOMC acabou por fortalecer significativamente o dólar americano, depois da FED ter apresentado as suas projecções...
Índices europeus tentam recuperar as quedas da última sessão DE30 volta a testar a zona de resistência marcada...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador