DE30 volta a testar a zona de resistência marcada pelos 15.560 pts
Índices europeus tentam recuperar as quedas da última sessão DE30 volta a testar a zona de resistência marcada...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Durante a sessão de hoje a EDP Renováveis (EDPR.PT) acabou por divulgar, em comunicado enviado à CMVM, os seus resultados referentes...
A decisão sobre a política monetária da reunião da FOMC às 19h00 será o principal evento do dia de hoje. Os analistas...
Índices europeus seguem lateralizados A Reserva Federal dos Estados Unidos revela as decisões da reunião sobre a política...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram a sessão de ontem em baixa, mas conseguiram recuperar ligeiramente parte...
Os índices norte-americanos estão a ser negociados sob pressão, com os investidores a digerirem as implicações...
The Trade Desk lançou recentemente a sua plataforma “Solimar” para levar a publicidade mensurável a um nível totalmente...
O índice de confiança do consumidor realizado pelo Conference Board aumentou para 129,1 em julho, face aos 127,3 registados no mês...
Café: O preço do café continua a valorizar devido ao risco das fracas colheitas no Brasil Os inventários...
