Matérias-primas em destaque: Café, Açúcar, Petróleo, Gás Natural
Café: O preço do café continua a valorizar devido ao risco das fracas colheitas no Brasil Os inventários...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Esta é das semanas mais interessantes em termos de divulgações de resultados corporativos das empresas norte-americanas. As empresas...
O Banco Central da Hungria (MNB) aumentou as taxas de juros mais do que o esperado. A principal taxa passou a ser de 1,2%, enquanto que os analistas esperavam...
Neste artigo vamos abordar os seguintes temas: Novas regulamentações atingem as ações chinesas CHNComp em...
Índices europeus recuperaram parte das perdas DE30 retoma acima da marca dos 15.475 pts Duerr revê em alta as...
O mercado português inicia a sessão de hoje em baixa, desvalorizando perto de 1% e acompanha a tendência dos pares europeus. Embora...
As recentes quedas no setor tecnológico chinês, começam a ter impacto nos restantes mercados globais. Os mercados de ações...
Índices europeus seguem pressionados em baixa Índice de confiança do consumidor realizado pelo Conference Board (CB)...
Os índices chineses têm registado fortes quedas ao longo das últimas 3 sessões. O CHNComp caiu quase 12% em relação...
