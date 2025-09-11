DE30 apoiado pela média móvel de 200 períodos
Principais índices europeus seguem pressionados em baixa DE30 abranda as quedas junto da média móvel de 200 períodos Fusão...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A agenda dos webinars em direto desta semana já está disponível. Esta semana temos: 2ª a 6ª feira -...
A GALP (GALP.PT) divulgou hoje os seus resultados do segundo trimestre deste ano. A empresa registou um aumento exponencial dos seus lucros, aumentado...
O índice chinês tem apresentado um desempenho inferior em relação aos restantes índices de referência mundiais. A...
Índices europeus seguem em baixa Divulgação do índice alemão IFO de Julho A Tesla deverá...
Mercado Asiático Os principais índices asiáticos estiveram a ser negociados de forma mistas durante a sessão de segunda-feira....
Os preços do café aumentaram acentuadamente nestas semanas. Está relacionado às temperaturas extremamente baixas que atingem...
NASDAQ 100 atinge máximos históricos Resultados PMI mistos As acções Twitter (TWTR.US) sobem com os...
O Índice de Manufactura PMI dos EUA IHS Markit saltou para os 63,10 em julho, dos 62,1 registados em junho e acima das previsões do mercado...
Nos gráficos semanais de petróleo bruto Brent e WTI, vemos que o potencial padrão de martelo está a formar-se, uma...
