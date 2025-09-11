Commodities no radar - Petróleo, Gás Natural, Ouro, Café (05.01.2025)
Petróleo: As tarifas sobre produtos canadenses e mexicanos foram adiadas por pelo menos um mês, limitando as perspectivas de crescimento...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Fatos O US100 está em declínio, após formar três máximas consecutivas mais baixas. A reunião entre Trump...
Os futuros dos EUA estão sendo negociados moderadamente após uma sessão marcada pela reabertura dos mercados chineses e pela reação...
O euro mantém-se acima de US$ 1,04 em relação ao dólar, enquanto os investidores aguardam a divulgação dos dados-chave...
As ações europeias caem durante a sessão de quarta-feira Resultados da Novo Nordisk, TotalEnergies, Santander e Credit Agricole...
O novo pregão nos mercados asiáticos traz um agravamento no sentimento dos investidores. Os mercados chineses estão com um desempenho...
Os dados do PMI de janeiro para o setor de serviços europeu acabam de ser divulgados, mostrando que, em relação ao mês passado,...
A nova sessão nos mercados asiáticos traz uma piora no sentimento dos investidores. Os mercados chineses estão tendo um desempenho...
Os contratos dos principais índices de ações da Europa e dos EUA apresentam pequenas quedas no início das negociações. Resultados...
As ações da gigante de tecnologia dos EUA, Alphabet, empresa por trás do mecanismo de busca Google, caíram 8% após a...
O sentimento em Wall Street permanece misto na segunda metade do pregão, embora os futuros dos principais índices dos EUA tenham recuperado...
Alphabet Inc. (GOOGL.US) divulgará seus aguardados resultados do 4º trimestre de 2024 após o fechamento do mercado hoje, com o sentimento...
O OURO subiu 1% hoje, chegando a US$ 2.830 por onça, impulsionado pela fraqueza do dólar americano, que está sob pressão depois...
Aberturas de Vagas de Emprego nos EUA (JOLTS): 7,6M (Previsão 8M, Anterior 8,098M) Pedidos de Fábricas nos EUA Mês a Mês:...
De acordo com autoridades dos EUA, Trump deve assinar, na terça-feira, uma ordem executiva para restaurar a política de "pressão...
Os índices de ações dos EUA começam a sessão em queda; US500 recua 0,5% A principal preocupação do...
Os futuros dos EUA estão sendo negociados em leve baixa após uma sessão volátil, que viu os mercados reagirem à imposição...
A empresa norte-americana de tecnologia e defesa, Palantir (PLTR.US), viu suas ações dispararem mais de 23% no pregão pós-fechamento,...
O PayPal divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, superando as previsões de lucro por ação (EPS) e receita, além...
Abertura do mercado americano ao vivo - 04/02/2025 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
