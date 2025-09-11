Última hora: EUR ligeiramente em alta depois da decisão de BCE
O BCE manteve a política monetária inalterada durante a reunião de julho. As taxas de juros foram mantidas em níveis historicamente baixos...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O BCE manteve a política monetária inalterada durante a reunião de julho. As taxas de juros foram mantidas em níveis historicamente baixos...
O número de americanos que preencheram os pedidos de subsídio de desemprego foi de 0,419 milhões na semana encerrada em 17 de...
O número de americanos que preencheram os pedidos de subsídio de desemprego foi de 0,419 milhões na semana encerrada em 17 de...
O índice de referência alemão quebrou a formação de cunha descendente em alta. Gráfico D1 Apenas no...
O índice de referência alemão quebrou a formação de cunha descendente em alta. Gráfico D1 Apenas no...
Lagarde iniciou a conferência salientando que a comunicação do BCE seria agora mais fácil de ler. Aqui estão as declarações...
Lagarde iniciou a conferência salientando que a comunicação do BCE seria agora mais fácil de ler. Aqui estão as declarações...
Um anúncio de política monetária do Banco Central Europeu é o acontecimento mais importante do dia. A decisão será...
Um anúncio de política monetária do Banco Central Europeu é o acontecimento mais importante do dia. A decisão será...
Os preços do café tiveram uma forte alta nos últimos 3 dias e atingiram os níveis mais altos desde novembro de 2014! O aumento...
Os preços do café tiveram uma forte alta nos últimos 3 dias e atingiram os níveis mais altos desde novembro de 2014! O aumento...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje
Assista agora ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje
As ações na Europa tiveram uma abertura em alta Reunião do BCE em destaque Twitter e Intel divulgam resultados Os...
As ações na Europa tiveram uma abertura em alta Reunião do BCE em destaque Twitter e Intel divulgam resultados Os...
Os índices dos EUA terminaram o dia de ontem em alta. O S&P 500 ganhou 0,82%, o Dow Jones adicionou 0,83% e o Nasdaq subiu 0,92%....
Os índices dos EUA terminaram o dia de ontem em alta. O S&P 500 ganhou 0,82%, o Dow Jones adicionou 0,83% e o Nasdaq subiu 0,92%....
O Banco Central Europeu deve anunciar as decisões de política monetária na quinta-feira, às 12h45 (BST). As taxas de juros...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador