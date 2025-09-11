❗ Alerta de Mercado: o que esperar do BCE?
O Banco Central Europeu deve anunciar as decisões de política monetária na quinta-feira, às 12h45 (BST). As taxas de juros...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O dólar canadense é a moeda principal mais forte nesta tarde de quarta-feira com a recuperação no apetite pelo risco e...
As ações da Chipotle Mexican Grill (CMG.US) subiram mais de 10% depois que a rede de fast food apresentou fortes resultados trimestrais....
O Credit Suisse deu uma recomendação para o par EURGBP. O Banco recomendar uma posição longa nos seguintes...
Os stocks de petróleo bruto nos EUA aumentaram 2,108 milhões de barris na semana encerrada a 16 de julho, após uma queda...
As ações da Coca-Cola (KO.US) subiram quase 2% no pré-mercado, depois da maior fabricante de refrigerantes do mundo divulgar números...
As Ações na Europa são negociadas em alta DE30 recupera acima dos 15.300 pontos SAP divulgou resultados do...
As yields de 10 anos dos EUA caíram abaixo de 1,15% ontem - o nível mais baixo desde fevereiro de 2021. No entanto, as taxas de mercado...
Mercados europeus tiveram abertura estável Relatório do DOE às 15h30 BST Coca-Cola e Johnson & Johnson divulgam...
