Calendário económico: Dados do mercado imobiliários nos EUA, resultados da Netflix
Mercados europeus devem abrir ligeiramente em alta Dados do mercado imobiliário dos EUA e relatório do API Netflix...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Mercados europeus devem abrir ligeiramente em alta Dados do mercado imobiliário dos EUA e relatório do API Netflix...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem no vermelho. O S&P 500 caiu 1,58%, o Dow Jones caiu 2,09%, enquanto...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem no vermelho. O S&P 500 caiu 1,58%, o Dow Jones caiu 2,09%, enquanto...
Índices dos EUA caem mais de 1% Yield do Tesouro dos EUA 10Y mais baixo desde fevereiro As ações da Tractor...
Índices dos EUA caem mais de 1% Yield do Tesouro dos EUA 10Y mais baixo desde fevereiro As ações da Tractor...
As principais criptomoedas caíram drasticamente Os mineiradores de criptomoeda podem estar a mudar-se para o Texas após...
As principais criptomoedas caíram drasticamente Os mineiradores de criptomoeda podem estar a mudar-se para o Texas após...
O aumento da volatilidade do mercado nos últimos dias afeta, em particular, os investidores do mercado de ações. Enquanto alguns índices...
O aumento da volatilidade do mercado nos últimos dias afeta, em particular, os investidores do mercado de ações. Enquanto alguns índices...
Apesar de o acordo OPEP + ser visto por muitas instituições como um evento positivo para o mercado, os preços estão hoje claramente...
Apesar de o acordo OPEP + ser visto por muitas instituições como um evento positivo para o mercado, os preços estão hoje claramente...
Mercados europeus negociam em baixa O aumento das preocupações com a inflação e os casos da Covid-19 pesam sobre o sentimento...
Mercados europeus negociam em baixa O aumento das preocupações com a inflação e os casos da Covid-19 pesam sobre o sentimento...
O US500 perdeu mais de 30 pontos na sexta-feira e registrou a sua pior semana em mais de um mês com as crescentes preocupações...
O US500 perdeu mais de 30 pontos na sexta-feira e registrou a sua pior semana em mais de um mês com as crescentes preocupações...
DE30 iniciou a sessão de hoje em baixa com as crescentes preocupações sobre o aumento global de casos Covid-19 e a inflação....
DE30 iniciou a sessão de hoje em baixa com as crescentes preocupações sobre o aumento global de casos Covid-19 e a inflação....
European markets seen opening lower Rising number of new COVID-19 cases Oil prices under pressure following OPEC+ agreement Futures markets...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador