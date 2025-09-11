Calendário económico: dados do vírus cria nervosismo
Mercados europeus tiveram abertura em baixa Número crescente de novos casos COVID-19 Preços do petróleo sob pressão...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Neste webinar iremos discutir: A Inflação nos EUA e os discursos de Powell A decisão da OPEC e o impacto nos preços Moedas...
A sessão asiática foi marcada por um sentimento pessimista. O Nikkei caiu 1,15%, o Kospi perdeu 0,90% e o S & P / ASX 200 caiu 0,78%....
A agenda dos webinars em direto desta semana já está disponível. Esta semana temos: 2ª a 6ª feira -...
A divulgação das vendas de retalho nos EUA serão divulgadas hoje às 13.30 e será o dado macroeconómico mais importante...
Índices europeus seguem em terreno positivo Taxa de inflação na europa atinge a marca dos 1.9% Ações da Puma...
A taxa de inflação da Zona euro apresentou um recuo em termos mensais, passando de 2% em maio para 1,90% em junho, e em linha com as expectativas...
O petróleo WTI (OIL.WTI) aproxima-se da marca dos 71$, sendo este o nível mais baixo desde meados de junho, e aproxima-se de registar uma...
Principais índices europeus seguem em terreno positivo Dados sobre a inflação na zona euro referente ao mês de Junho Vendas...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem mistos. S&P 500 caiu 0,33%, Dow Jones...
