Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 16/07/2021
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem mistos. S&P 500 caiu 0,33%, Dow Jones...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Durante o depoimento de hoje, o presidente do FED, Powell, descartou qualquer mudança em relação ao ritmo atual de compras de ativos....
As ações da Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM.US) caíram mais de 5%, apesar da empresa ter divulgado resultados trimestrais...
Durante a sessão de hoje, podemos assistir a reação mista no mercado de petróleo. Por um lado, especulávamos sobre um...
O número de americanos que se inscreveram para terem acesso aos subsídios de desemprego rondou os 360 mil na semana que terminou a 10...
O índice alemão tem estado a registar quedas superiores a 1% durante a sessão de hoje e vamos analisar ao detalhe a situação...
Até agora, tem sido uma grande semana para a Virgin Galactic (SPCE.US) e para o seu fundador Richard Branson. A Virgin Galactic lançou um...
O par GBPUSD reagiu em alta após comentários de Saunders do Banco de Inglaterra (BoE), depois de ter referido que os estímulos serão...
Índices europeus seguem em baixa DE30 posiciona-se abaixo do limite inferior da estrutura e testa a média móvel de 200...
A empresa subsidiária da Altri do setor das energias renováveis e liderada pelo antigo presidente da EDP Renováveis, Manso Neto, começou...
