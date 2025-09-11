Já pode investir nas ações da Greenvolt!
A empresa subsidiária da Altri do setor das energias renováveis e liderada pelo antigo presidente da EDP Renováveis, Manso Neto, começou...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
A empresa subsidiária da Altri do setor das energias renováveis e liderada pelo antigo presidente da EDP Renováveis, Manso Neto, começou...
O par AUD/JPY tem vindo a ser negociado em baixa esta semana. Embora tenha recuperado durante esta madrugada, após a divulgação...
O par AUD/JPY tem vindo a ser negociado em baixa esta semana. Embora tenha recuperado durante esta madrugada, após a divulgação...
Índices europeus seguem em baixa Segundo dia do testemunho de Powell perante o Congresso Morgan Stanley entre as empresas...
Índices europeus seguem em baixa Segundo dia do testemunho de Powell perante o Congresso Morgan Stanley entre as empresas...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem mistos. S&P 500 ganhou 0,12%, Dow Jones...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem mistos. S&P 500 ganhou 0,12%, Dow Jones...
Os inventários de petróleo bruto nos EUA caíram cerca de 7,987 milhões de barris na semana de 9 de julho, após uma queda...
Os inventários de petróleo bruto nos EUA caíram cerca de 7,987 milhões de barris na semana de 9 de julho, após uma queda...
The Bank of Canada left its benchmark interest rate unchanged at the effective lower bound of 0.25 %, as widely expected. The Bank is maintaining...
O Banco do Canadá (BoC) deixou as taxas de juro inalteradas nos 0,25%, conforme os analistas esperavam. O Banco também manteve...
Comentários de Powell impulsionam os índices em alta S&P 500 (US500) atinge novos máximos históricos Ações...
Comentários de Powell impulsionam os índices em alta S&P 500 (US500) atinge novos máximos históricos Ações...
O relatório do CPI dos EUA divulgado durante a sessão de ontem, mostrou novamente que os preços continuam a subir e mais uma vez volta-se...
O relatório do CPI dos EUA divulgado durante a sessão de ontem, mostrou novamente que os preços continuam a subir e mais uma vez volta-se...
O Banco Central da República da Turquia manteve as taxas de juro inalteradas junto dos 19,00%, tal como os analistas esperavam, reforçando...
O Banco Central da República da Turquia manteve as taxas de juro inalteradas junto dos 19,00%, tal como os analistas esperavam, reforçando...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador