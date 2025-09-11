USDCAD - recomendação do Credit Agricole
O Credit Agricole emitiu uma recomendação para operar o par USDCAD. O Banco recomenda entradas curtas no par com os seguintes...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A sessão de hoje está relativamente calma, com o mercado a mostrar sinais fracos de liquidez no mercado. Depois de uma sessão europeia...
Os índices europeus conseguiram anular as perdas iniciais e começaram a valorizar durante a tarde de hoje. O índice alemão...
US stocks trade mixed Earnings season set to begin Virgin Galactic (SPCE.US) climbs after key test flight with Richard Branson US indices launched...
Principais índices seguem mistos Início da época de earnings Ações da Virgin Galactic (SPCE.US) valorizam após...
• Principais criptomoedas mantém-se lateralizadas • Governo do Paraguai pretende legar a Bitcoin • Grande banco sul-coreano...
O verão costuma ser a época mais calma do ano nos mercados financeiros. Ocorrem menos eventos nos mercados e os governos tendem também...
Índices europeus seguem em baixa DE30 não consegue ultrapassar a marca dos 15.675 pts BASF reviu em alta...
Embora o petróleo tenha conseguido recuperar grande parte das recentes quedas durante a semana anterior, o clima pessimista voltou a marcar o início...
A agenda dos webinars em direto desta semana já está disponível. Esta semana temos: 2ª a 6ª feira -...
