DAX: Lucros da Infineon e do BNP Paribas em foco 💡
Ações europeias sobem durante a sessão de terça-feira Infineon impulsiona o setor de tecnologia BNP Paribas registra...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Ações europeias sobem durante a sessão de terça-feira Infineon impulsiona o setor de tecnologia BNP Paribas registra...
A gigante internacional de alimentos PepsiCo (PEP.US) acaba de divulgar seus resultados do quarto trimestre de 2024 aos investidores. A empresa decepcionou...
O Índice de Volatilidade VIX da CBOE (VIX) passou por oscilações nos últimos dois dias, mas devolveu a maior parte dos ganhos...
Os mercados aguardam os dados cruciais de vagas de emprego JOLTS dos EUA e pedidos à indústria, em meio às contínuas tensões...
Os mercados globais recuaram após a entrada em vigor das tarifas de 10% impostas por Trump sobre importações chinesas. A China...
Nesta revisão semanal, analisamos os principais pares de moedas, destacando os movimentos mais relevantes do mercado de câmbio. Vamos explorar...
Mercados dos EUA Sob Pressão: Os índices de Wall Street caíram enquanto os investidores digeriam os novos anúncios de tarifas....
"Mantenha seus amigos por perto e seus inimigos ainda mais próximos." Donald Trump provavelmente levou essa frase a sério, já...
Mercados dos EUA e Europa sofrem quedas generalizadas (-1,5% a -2,5%) à medida que as novas tarifas de Trump sobre Canadá, México...
Resumo dos Dados do PMI e ISM - EUA (Janeiro) 11:45 PM – PMI S&P Global (Manufatura) Atual: 51,2 Previsão: 50,1 Anterior:...
Fatos: Trump começou a implementar sua política comercial protecionista nos EUA ao anunciar tarifas sobre produtos importados do Canadá,...
Abertura do mercado americano ao vivo - 03/02/2025 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
O par USD-CAD devolve parte dos ganhos registrados pela manhã e testa a média móvel exponencial de 30 períodos (EMA30, roxo...
Os futuros dos EUA estão sendo negociados em baixa após uma sessão volátil, em que as ações foram pressionadas...
O início da nova semana traz mais turbulência para os mercados. No fim de semana, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou tarifas de...
Os índices dos EUA começaram a semana em baixa, embora o contrato do S&P 500 (US500) tenha encontrado suporte nos 5.950 pontos, o que...
O IPC anual da Zona do Euro (preliminar de janeiro) foi de 2,5%, acima da previsão de 2,4% e do valor anterior de 2,4%. O IPC mensal caiu -0,3%,...
O PMI industrial da Suíça em janeiro ficou em 47,5, abaixo da previsão de 49,1 e do valor anterior de 48,4. O PMI industrial...
O CPI anual da Zona do Euro de janeiro (flash) foi de 2,5% (Expectativa 2,4%, Anterior 2,4%), enquanto o CPI mensal caiu -0,3% em relação...
Hoje, a leitura final do PMI de manufatura da Europa veio mista, mas, no caso da maior economia da zona do euro, a Alemanha, o índice foi mais forte...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador