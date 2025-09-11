📅 Webinars em direto da semana
A agenda dos webinars em direto desta semana já está disponível. Esta semana temos: 2ª a 6ª feira -...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Depois de uma sessão asiática relativamente positiva, os mercados europeus acabaram por não conseguirem acompanhar esse sentimento...
Índices europeus seguem lateralizados Relatório da WASDE será divulgado durante a tarde BoC e RBNZ irão...
Mercado Asiático As ações asiáticas estiveram a ser negociadas em alta durante a madrugada. Nikkei valorizou mais de 2%,...
A Reserva Federal divulgou o seu Relatório Semestral de Política Monetária. O documento tem 75 páginas e aborda a política...
Esta semana, vimos muita incerteza nos mercados, em grande parte devido ao rápido aumento do número de novas infecções por...
O Citi emitiu uma recomendação para o par de moedas USDJPY. O Banco recomenda que se tome uma posição curta no par com os...
Os mercados accionistas abrem em alta esta sexta-feira Yields das obrigações sobem à medida que o rally nas obrigações...
O relatório do mercado de trabalho do Canadá para Junho acaba de ser divulgado. Após 2 meses de números piores do que o esperado...
O USDCAD tem subido constantemente nos últimos dias. O movimento ascendente subiu quase 300 pips. No entanto, olhando para o intervalo...
