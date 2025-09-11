Abertura do mercado Norte Americano : Acções em queda ( sell-off )
Os índices acionistas dos EUA abriram no vermelho Rendimento das obrigações desliza, US10y com yield a 1,25% Tesla...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os preços do ouro ganham mais de 0,7% hoje e, embora a escala do movimento não pareça particularmente impressionante, certamente...
Como o segundo trimestre do ano chegou ao fim, é chegado o momento de as empresas publicarem relatórios financeiros trimestrais. Como é costume,...
Os pedidos semanais de subsídio de desemprego nos EUA saíram pior que o esperado ao sair nos 373k, acima dos anteriores 371k...
O indice alemão cai esta quinta-feira. Gráfico H1 O DE30 quebra o range lateral de vários dias em baixa esta manhã,...
O Banco Central Europeu anunciou o resultado de uma revisão da estratégia de 18 meses. A meta de inflação subiu para os...
O Nomura deu uma recomendação para o par EURUSD. O banco recomenda uma posição longa com os seguintes níveis: Entrada:...
Ações na Europa negoceiam em queda O BCE deve anunciar o seu novo target de inflação hoje As ações...
Os preços do petróleo continuam sob forte pressão vendedora nos últimos dias, o que é causado pela falta de acordo...
