Gráfico do dia: OIL.WTI (08.07.2021)
Os preços do petróleo continuam sob forte pressão vendedora nos últimos dias, o que é causado pela falta de acordo...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mercados europeus registraram abertura em queda O BCE deve anunciar sua nova meta de inflação hoje Pedidos semanais de subsídio...
Os índices de Wall Street encerraram as negociações de ontem mistos. O S&P 500 subiu 0,34%, o Dow Jones subiu 0,30%, enquanto...
Na análise desta semana, pelo analista da XTB Henrique Tomé, os temas em destaque: Análise aos dados divulgados pelo relatório...
O número de vagas abertas nos EUA atingiu um novo recorde de 9,209 milhões em maio de 2021, após os 9,193 milhões revistos...
Os mercados continuam a aguardar que o RBNZ anuncie oficialmente a intenção de aumentar as taxas de juro ainda este ano. Desde...
As yields norte-americanas a 10 anos atingiram a marca dos 1,33% antes das minutas da Fed, que serão divulgadas às 19h00. Os participantes...
No final do dia de hoje, serão divulgadas as minutas da última reunião da FOMC, sendo este o principal evento desta sessão....
Índices europeus seguem em alta DE30 volta a testar o limite superior da zona de consolidação Volkswagen explora...
