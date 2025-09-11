Oportunidade de negociação - Ouro
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Embora não estejam programados muitos dados para serem divulgados durante a sessão de hoje, os que serão publicados serão...
Embora não estejam programados muitos dados para serem divulgados durante a sessão de hoje, os que serão publicados serão...
Os principais índices europeus estão a ser negociados em terreno positivo durante a abertura da sessão europeia, porém, o PSI-20...
Os principais índices europeus estão a ser negociados em terreno positivo durante a abertura da sessão europeia, porém, o PSI-20...
Índices europeus seguem em alta Divulgação das minutas da última reunião da FOMC Previsões...
Índices europeus seguem em alta Divulgação das minutas da última reunião da FOMC Previsões...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em baixa. O S&P 500 caiu 0,20%, o Dow...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em baixa. O S&P 500 caiu 0,20%, o Dow...
Já daqui a pouco, não perca a segunda parte do webinar sobre o mercado de matérias-primas. Neste webinar, Fernando Marques irá...
Já daqui a pouco, não perca a segunda parte do webinar sobre o mercado de matérias-primas. Neste webinar, Fernando Marques irá...
hoje vieram abaixo das previsões dos analistas que apontavam para uma diminuição para os 63,5 pts.no mês passado. Os dados...
hoje vieram abaixo das previsões dos analistas que apontavam para uma diminuição para os 63,5 pts.no mês passado. Os dados...
A Tesla (TSLA.US) continua a ser uma empresa de crescimento, focada na expansão da sua capacidade de produção e na linha dos seus...
A Tesla (TSLA.US) continua a ser uma empresa de crescimento, focada na expansão da sua capacidade de produção e na linha dos seus...
S&P 500 e Nasdaq atingem novos máximos históricos ISM de serviços abaixo das previsões dos analistas Ações...
S&P 500 e Nasdaq atingem novos máximos históricos ISM de serviços abaixo das previsões dos analistas Ações...
O ISM de serviços para os EUA caiu para 60,1 em junho de 64,0 no mês anterior, bem abaixo das expectativas dos analistas de 63,5. Produção...
O ISM de serviços para os EUA caiu para 60,1 em junho de 64,0 no mês anterior, bem abaixo das expectativas dos analistas de 63,5. Produção...
O índice portugues mantém-se lateralizado há várias sessões, acompanhando a tendência geral dos pares europeus. Entre...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador