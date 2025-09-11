EDP Renováveis lidera os ganhos no PSI-20
O índice portugues mantém-se lateralizado há várias sessões, acompanhando a tendência geral dos pares europeus. Entre...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Petróleo Os membros da OPEP + continuam sem conseguir estabelecer um acordo. A produção do grupo deverá permanecer...
Índices europeus seguem em baixa DE30 volta a testar o limite inferior da zona de consolidação Reuters avança...
Os metais preciosos estão a ser negociados em alta durante a sessão de hoje, com o ouro a conseguir ultrapassar a marca dos 1.800$....
O dólar australiano está a registar fortes ganhos durante a sessão de hoje, valorizando perto de 1%. O banco central da Austrália...
Índices europeus seguem em baixa Reunião da OPEP+ volta a ser adiada sem data definida Índice ZEW alemão...
Mercado Asiático Os índices asiáticos estiveram a ser negociados de forma mista durante a sessão de hoje. Com o S&P...
O par EURJPY tem vindo a seguir uma tendência de alta desde o início de novembro. No entanto, analisando o par através do gráfico...
A reunião da OPEP + foi adiada, sem data definida. Como resultado, a OPEP irá manter os níveis de produção inalterados. Reza...
