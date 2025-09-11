Útima hora: Reunião da OPEC+ volta a ser adiada e o Crude reage em alta!
A reunião da OPEP + foi adiada, sem data definida. Como resultado, a OPEP irá manter os níveis de produção inalterados. Reza...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
A reunião da OPEP + foi adiada, sem data definida. Como resultado, a OPEP irá manter os níveis de produção inalterados. Reza...
A dificuldade de mineração na rede Bitcoin diminuiu 28% Gigantes das redes sociais lançam NFTs baseados em ETH Ethereum atinge...
A dificuldade de mineração na rede Bitcoin diminuiu 28% Gigantes das redes sociais lançam NFTs baseados em ETH Ethereum atinge...
Os preços do petróleo continuam a subir durante a sessão de hoje, com o Brent e o WTI a valorizarem cerca de 0,30%. As atenções...
Os preços do petróleo continuam a subir durante a sessão de hoje, com o Brent e o WTI a valorizarem cerca de 0,30%. As atenções...
Caro(a) cliente, Queremos informá-lo(a) que de forma a atender às expectativas dos nossos clientes, decidimos reduzir os spreads em CFDs...
Caro(a) cliente, Queremos informá-lo(a) que de forma a atender às expectativas dos nossos clientes, decidimos reduzir os spreads em CFDs...
O último relatório do NFP mostrou dados otimistas sobre o mercado laboral, acabando por pressionar novamente o dólar americano (USD)...
O último relatório do NFP mostrou dados otimistas sobre o mercado laboral, acabando por pressionar novamente o dólar americano (USD)...
As ações do BCP (BCP.PT) têm estado a ser negociadas sob pressão vendedora nos últimos tempos, no entanto, desde que...
As ações do BCP (BCP.PT) têm estado a ser negociadas sob pressão vendedora nos últimos tempos, no entanto, desde que...
Índices europeus seguem em terreno negativo DE30 mantém-se lateralizado Deutsche Telekom lança venda de unidade...
Índices europeus seguem em terreno negativo DE30 mantém-se lateralizado Deutsche Telekom lança venda de unidade...
A agenda dos webinars em direto desta semana já está disponível. Esta semana temos: 2ª a 6ª feira -...
A agenda dos webinars em direto desta semana já está disponível. Esta semana temos: 2ª a 6ª feira -...
Os membros da OPEP + ainda não conseguiram chegar a um acordo sobre os próximos níveis de produção que serão...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador