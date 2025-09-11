Gráfico do dia - OIL.WTI
Os membros da OPEP + ainda não conseguiram chegar a um acordo sobre os próximos níveis de produção que serão...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Principais índices europeus seguem em baixa Feriado nos EUA Negociações entre os membros da OPEP+ retomam hoje Os...
Mercado Norte Americano Surgiram relatos da imprensa norte-americana, o presidente da Fed Powell reuniu-se com o CEO da Coinbase durante o mês...
O relatório do NFP referente ao mês de junho será divulgado hoje às 13h30, sendo este o evento mais importante desta semana!...
Já daqui a pouco não perca o webinar de análise do mercado norte-americano dedicado ao NFP. ⏰ 13:15
Índices europeus seguem em terreno positivo DE30 volta a testar o limite superior da zona de consolidação O...
O índice do dólar americano (USDIDX) voltou a subir no final de junho. O índice aproxima-se da zona de resistência marcada pelos...
O início da sessão de hoje no mercado português está a ser marcado pelo bom desempenho das ações da Altri (ALTR.PT),...
Índices europeus seguem em terreno positivo Relatório do NFP será divulgado hoje às 13:30 Reunião...
