Calendário económico: Relatório do NFP em destaque!
Índices europeus seguem em terreno positivo Relatório do NFP será divulgado hoje às 13:30 Reunião...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em alta. O S&P 500 ganhou 0,52%, o Dow...
A Micron Technology (MU.US), é uma empresa norte-americana que produz processadores de memória para computadores e armazenamento de...
Os dados sobre o ISM industrial referentes ao mês de junho dos Estados Unidos acabaram de ser divulgados. Os dados vieram ligeiramente abaixo das...
Os dados sobre os pedidos de subsídio de desemprego dos EUA mostraram que cerca de 364 mil americanos preencheram os requisitos para a obtenção...
Os analistas esperam que o relatório do NFP apresente um aumento na ordem dos 700 mil novos empregos criados em junho face aos 692 mil apresentados...
A Etsy (ETSY.US) é a empresa de comércio eletrónico norte-americana e uma das empresas que mais vingou durante a pandemia. O preço...
O petróleo reagiu positivamente, depois da Reuters ter avançado que a Arábia Saudita e a Rússia chegaram a um acordo preliminar...
Índices europeus seguem em alta DE30 anula parte dos ganhos da sessão de hoje Ações da Nordex seguem...
