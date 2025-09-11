EURUSD cai mais de 1% 📌
Os pares de moedas ligados ao dólar dos EUA estão abrindo com fortes gaps devido à imposição de tarifas comerciais sobre...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os pares de moedas ligados ao dólar dos EUA estão abrindo com fortes gaps devido à imposição de tarifas comerciais sobre...
O risco de uma guerra comercial entre os EUA e seus principais parceiros comerciais, como Canadá, México e China, está pressionando...
Futuros de índices europeus estão em queda, pressionados pela sessão mais fraca em seis meses na Ásia e por uma liquidação...
Os contratos dos principais índices dos EUA registram fortes quedas, em meio a temores de uma guerra comercial após Trump prometer impor...
Os principais índices dos EUA apagaram parte dos ganhos do dia após a Casa Branca alterar detalhes sobre a política tarifária. Durante...
Os mercados nos Estados Unidos começam a sessão de sexta-feira em bom clima. Uma hora após a abertura de Wall Street, o Nasdaq está...
Abertura do mercado americano ao vivo - 31/01/2025 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
10:30 BRT, Estados Unidos - Dados de Inflação de Dezembro: Índice de preços PCE: Real 0,3%. Previsão 0,3% M/M;...
As ações europeias sobem durante a sessão de sexta-feira DAX atinge máxima histórica antes dos dados do PCE dos...
Fatos A diferença entre os rendimentos dos EUA e da Zona do Euro provavelmente se ampliará significativamente a favor do dólar. Os...
A Chevron Corporation (CVX.US) e a Exxon Mobil Corporation (XOM.US) divulgaram hoje seus resultados do quarto trimestre de 2024, evidenciando a resistência...
O ouro atingiu um recorde de US$ 2.800 por onça, acumulando ganho de 6,70% no ano. Esse rali é impulsionado pelo aumento das tensões...
Hoje, a inflação volta a ser o foco central dos investidores. O relatório mais importante do dia será o PCE dos EUA, programado...
Os índices da Ásia-Pacífico estão operando majoritariamente em alta. O índice CH50cash está subindo 1,50%,...
No mercado de Wall Street, estamos vendo um retorno do otimismo generalizado, com os principais índices dos EUA se aproximando do fechamento...
As ações da Sanofi registram alta de 4% hoje, mesmo após um lucro por ação (EPS) abaixo do esperado e vendas menores...
A Apple divulgará seus resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2024/25 hoje, após o fechamento do mercado. Vamos analisar os principais...
Variação Semanal do Gás Natural - EIA: Valor: -321 bcf Previsão: -313 bcf Anterior: -223 bcf Os estoques de...
Ganhos em todo o setor retornam à Wall Street Venda de ações da Cargo Therapeutics devido à paralisação...
Abertura do mercado americano ao vivo - 30/01/2025 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador