Última hora: USD mantém-se indiferente após a divulgação do relatório do ADP
O relatório do ADP sobre a variação no emprego nos EUA referente ao mês de Junho foi divulgado às 13h15. Esperava-se...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O relatório do ADP sobre a variação no emprego nos EUA referente ao mês de Junho foi divulgado às 13h15. Esperava-se...
A divulgação do indicador mais importante para a sessão de hoje será o relatório sobre o emprego do ADP para junho...
A divulgação do indicador mais importante para a sessão de hoje será o relatório sobre o emprego do ADP para junho...
Principais índices europeus seguem em baixa DE30 recua depois de se aproximar dos seus máximos históricos O...
Principais índices europeus seguem em baixa DE30 recua depois de se aproximar dos seus máximos históricos O...
GameStop (GME.US) - depois de atingirem novos máximos históricos, as ações da retalhista de videojogos cairam depois da elevada...
Depois de subir quase 8% em apenas uma semana, os preços do café voltaram a cair durante a sessão de ontem e pela primeira vez desde...
Depois de subir quase 8% em apenas uma semana, os preços do café voltaram a cair durante a sessão de ontem e pela primeira vez desde...
Os dados sobre a inflação na Zona Euro foram divulgados às 10:00 . Esperava-se que o relatório apresentasse uma desaceleração...
Os dados sobre a inflação na Zona Euro foram divulgados às 10:00 . Esperava-se que o relatório apresentasse uma desaceleração...
Os mercados europeus estão a ser negociados sob pressão vendedora durante a sessão de hoje, com a bolsa portuguesa a seguir também...
Os mercados europeus estão a ser negociados sob pressão vendedora durante a sessão de hoje, com a bolsa portuguesa a seguir também...
O ouro tem vindo a ser negociado sob pressão vendedora nos últimos tempos. A vela mensal de hoje poderá apresentar a maior queda desde...
O ouro tem vindo a ser negociado sob pressão vendedora nos últimos tempos. A vela mensal de hoje poderá apresentar a maior queda desde...
Principais índices europeus seguem lateralizados Relatório sobre a inflação em França, Polónia...
Principais índices europeus seguem lateralizados Relatório sobre a inflação em França, Polónia...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador