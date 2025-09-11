Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 30/06/2021
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em alta. O Dow Jones e o S&P 500 terminaram...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em alta. O Dow Jones e o S&P 500 terminaram...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em alta. O Dow Jones e o S&P 500 terminaram...
As ações da Moderna (MRNA.US) encontram-se a valorizar quase 6% depois da farmacêutica ter anunciado que a sua vacina contra a Covid-19...
As ações da Moderna (MRNA.US) encontram-se a valorizar quase 6% depois da farmacêutica ter anunciado que a sua vacina contra a Covid-19...
A JD.com (JD.US) é uma das maiores empresas de comércio eletrónico na China, anteriormente conhecida como “360buy”. É...
A JD.com (JD.US) é uma das maiores empresas de comércio eletrónico na China, anteriormente conhecida como “360buy”. É...
O Credit Agricole emitiu uma recomendação para o operar o par cambial EURUSD. O Banco recomenda entradas longas com os seguintes...
O Credit Agricole emitiu uma recomendação para o operar o par cambial EURUSD. O Banco recomenda entradas longas com os seguintes...
O índice de confiança dos consumidores realizado pelo US Conference Board aumentou para 127,3 em junho, face aos 117,2 registados no...
O índice de confiança dos consumidores realizado pelo US Conference Board aumentou para 127,3 em junho, face aos 117,2 registados no...
Petróleo O petróleo mantém-se em níveis elevados antes da decisão da OPEP + Espera-se que a OPEP +...
Petróleo O petróleo mantém-se em níveis elevados antes da decisão da OPEP + Espera-se que a OPEP +...
O relatório sobre a inflação do CPI alemão para junho foi divulgado hoje às 13:00. A taxa de inflação...
O relatório sobre a inflação do CPI alemão para junho foi divulgado hoje às 13:00. A taxa de inflação...
Os principais índices das blue chips europeias estão a ser negociados em terreno positivo, com o índice alemão (DE30) a liderar...
Os principais índices das blue chips europeias estão a ser negociados em terreno positivo, com o índice alemão (DE30) a liderar...
Mercados europeus seguem em terreno positivo DE30 aproxima-se de uma zona importante de resistência Deutsche Boerse compra...
Mercados europeus seguem em terreno positivo DE30 aproxima-se de uma zona importante de resistência Deutsche Boerse compra...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador