Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O sentimento pessimista pôde ser visível durante a sessão asiática de hoje. Os índices chineses estiveram a registar...
Principais índices europeus seguem em terreno positivo Relatórios sobre a inflação na Alemanha e Espanha Declarações...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem mistos. O S&P 500 e o Nasdaq fecharam...
A Morgan Stanley emitiu uma recomendação para o par de moedas USDJPY. O Banco recomenda que se tome uma posição longa no...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para o par de divisas USDCHF. O Banco recomenda que se tome uma posição longa no...
S&P 500 e NASDAQ 100 atingem ambos novos máximos de sempre FAA nota preocupações de segurança sobre o novo Boeing...
O 3º homem mais rico do México diz que o seu banco está 'a trabalhar' para aceitar Bitcoin Bitcoin passará a ter...
Durante o fim-de-semana, a Bitcoin sofreu mais uma vez uma pressão vendedora que colocou a moeda abaixo de um grande suporte a 30.000 USD....
