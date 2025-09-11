DE30 recua após teste falhado de resistência de 15.635 pts
DE30 recua com os mercados europeus em baixa DE30 recua após teste de 15,635 pts de área de resistência Volkswagen...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
