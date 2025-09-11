Abertura do mercado Norte Americano: Wall Street abre em alta, US500 testa recordes
Índices dos EUA abrirar em alta US500 testes em área de máximos de sempre Nike atinge novo recorde após o 4º...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O índice de preços PCE dos EUA caiu para 0,4% MoM em maio, de um aumento de 0,6% em abril e abaixo da expectativa dos analistas de 0,5%....
Mercado europeu de ações a ser negociados de forma mista DE30 recuou para suporte dos 15.511 pontos Ações...
O ouro tem tido um mau desempenho ultimamente e permanece abaixo da forte resistência dos $ 1800, apesar do sentimento atual ser de alta....
Mercados de ações europeus tiveram abertura em alta Dados do PCE nos EUA 4 membros da Fed irão discursar Os mercados...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em alta. O S&P 500 subiu 0,58%, o Dow Jones subiu 0,95%, enquanto o Nasdaq...
BoE left monetary policy unchanged US Stocks rise, S&P and Nasdaq hit new ATH Biden signs infrastructure deal US weekly Jobless claims rose...
As acções da Tesla (TSLA.US) subiram quase 6,0% depois do CEO Elon Musk ter dito que listaria o empreendimento da Internet espacial da SpaceX,...
