Macro: Pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos mantêm-se acima dos 400K
Os pedidos de subsídio de desemprego iniciais caíram ligeiramente para 411k em relação aos 418k revistos em alta na semana...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os pedidos de subsídio de desemprego iniciais caíram ligeiramente para 411k em relação aos 418k revistos em alta na semana...
Os pedidos de subsídio de desemprego iniciais caíram ligeiramente para 411k em relação aos 418k revistos em alta na semana...
O S&P 500 e o Nasdaq atingem o novos máximos Os pedidos de subsídio de desemprego sobem pela a 2ª semana Eli...
O S&P 500 e o Nasdaq atingem o novos máximos Os pedidos de subsídio de desemprego sobem pela a 2ª semana Eli...
A economia dos EUA cresceu 6,4% no primeiro trimestre, após uma expansão de 4,3% no período de três meses anterior, correspondendo...
A economia dos EUA cresceu 6,4% no primeiro trimestre, após uma expansão de 4,3% no período de três meses anterior, correspondendo...
Escolher uma ação vencedora não é uma tarefa fácil. Requer múltiplos passos para o fazer, desde descarregar dados...
Escolher uma ação vencedora não é uma tarefa fácil. Requer múltiplos passos para o fazer, desde descarregar dados...
O índice de referência alemão pode compensar algumas das perdas de ontem no dia de hoje. Gráfico M30 O DE30 está...
O índice de referência alemão pode compensar algumas das perdas de ontem no dia de hoje. Gráfico M30 O DE30 está...
Principais índices europeus seguem em baixa Relatório sobre as vendas a retalho no Reino Unido abaixo das previsões Os...
O Banco da Inglaterra decidiu esperar para ver durante a sua reunião de política monetária de junho. O Banco Central deixoua ...
O Banco da Inglaterra decidiu esperar para ver durante a sua reunião de política monetária de junho. O Banco Central deixoua ...
Mercados de ações europeus negociam em alta DE30 sobe novamente acima dos 15.530 pontos A Siemens...
Mercados de ações europeus negociam em alta DE30 sobe novamente acima dos 15.530 pontos A Siemens...
O Banco da Inglaterra deve anunciar uma decisão de política monetária às 12:00 pm BST de hoje. O mercado não espera...
O Banco da Inglaterra deve anunciar uma decisão de política monetária às 12:00 pm BST de hoje. O mercado não espera...
Mercados de ações europeus abriram em alta O Banco da Inglaterra deve anunciar a decisão sobre a taxa de...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador