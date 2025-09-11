Cakendário macroeconómico: Decisão do BoE e discursos de membros da Fed
Mercados de ações europeus abriram em alta O Banco da Inglaterra deve anunciar a decisão sobre a taxa de...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Mercados de ações europeus abriram em alta O Banco da Inglaterra deve anunciar a decisão sobre a taxa de...
Os índices americanos encerraram ontem de forma mista. O S&P 500 caiu 0,11%, o Dow Jones caiu 0,21%, enquanto o Nasdaq ganhou 0,13% e...
Os índices americanos encerraram ontem de forma mista. O S&P 500 caiu 0,11%, o Dow Jones caiu 0,21%, enquanto o Nasdaq ganhou 0,13% e...
O Banco Nacional da República Checa aumentou as taxas de juros em 0,25 pontos percentuais, para 0,5%, seguindo assim os passos do Banco Nacional...
O Banco Nacional da República Checa aumentou as taxas de juros em 0,25 pontos percentuais, para 0,5%, seguindo assim os passos do Banco Nacional...
O índice PMI industrial registou um aumento de 62,60 em junho face aos 62,1 registados em maio e superando as previsões dos analistas...
O índice PMI industrial registou um aumento de 62,60 em junho face aos 62,1 registados em maio e superando as previsões dos analistas...
Os inventários de petróleo nos EUA caíram cerca de 7,61 milhões de barris na semana que terminou no dia 18 de junho, após...
Os inventários de petróleo nos EUA caíram cerca de 7,61 milhões de barris na semana que terminou no dia 18 de junho, após...
A volatilidade disparou na semana passada após a reunião da FOMC. Tanto o ouro, o dólar e o mercado acionista registaram períodos...
A volatilidade disparou na semana passada após a reunião da FOMC. Tanto o ouro, o dólar e o mercado acionista registaram períodos...
O par GBP/USD tem vindo a recuperar do mínimo semanal registado perto dos 1,3785 e atingiu um novo máximo relativo perto dos 1,3986. A libra...
O par GBP/USD tem vindo a recuperar do mínimo semanal registado perto dos 1,3785 e atingiu um novo máximo relativo perto dos 1,3986. A libra...
Principais índices europeus seguem pressionados DE30 tentar manter-se acima da marca dos 15.530 pts A Vonovia anunciou...
Principais índices europeus seguem pressionados DE30 tentar manter-se acima da marca dos 15.530 pts A Vonovia anunciou...
Ao longo das últimas sessões de negociação o PSI-20 tem vindo a abrandar a tendência de alta. A sessão de...
Ao longo das últimas sessões de negociação o PSI-20 tem vindo a abrandar a tendência de alta. A sessão de...
Gold tem estado a ser negociado em baixa após a última reunião da FOMC na semana passada e após os comentários agressivos...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador